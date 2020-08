Bebe Vio: «La percezione della disabilità sta cambiando grazie ai bambini» (Di sabato 22 agosto 2020) In vista dell’uscita su Netflix del docufilm Rising Phoenix, il primo grande racconto mai prodotto sulla storia dello sport paralimpico, Repubblica ha intervistato oggi Bebe Vio la campionessa di scherma «Io ho un “padre”, il padre dello sport paralimpico in Italia, Alex Zanardi, e un “fratello”, Oscar Pistorius». Il docufilm racconterà di tanti uomini e donne «senza braccia e gambe ma con dei cuori giganteschi», del loro impegno, della loro passione e anche delle loro vittorie. Bebe spiega a Repubblica quanto la percezione sia fortunatamente cambiata rispetto agli atleti paraolimpici «Questo film ha lo scopo di raccontare storie, perché attraverso quelle la gente si appassiona a uno sport. Il bello è però vedere quanto sia ... Leggi su ilnapolista

A un certo punto Beatrice «Bebe» Vio – schermitrice italiana, atleta paralimpica, medaglia d’oro ai giochi di Rio del 2016, classe ‘97 – parla di fortuna; si prende un istante e poi dice: «La vera for ...

Bebe Vio: «Se faccio sport è grazie a Zanardi e Pistorius»

«Se inizi a chiederti perché è successo a te non vai da nessuna parte. Non c’è un perché, le cose brutte capitano». Con il piglio e il sorriso che l’hanno resa un mito, Bebe Vio semplifica così una re ...

