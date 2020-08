Almanacco del 22-08-2020 ore 07:30 (Di sabato 22 agosto 2020) Almanacco del giorno siamo arrivati a sabato 22 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Maria Vergine Regina nome Maria che deriva dall’ebraico Miriam tra le ipotesi sul suo significato le più accreditate Sono amata e Amore sono nati oggi Claude Debussy Enrica presto ne Sylvia Koscina Ma noi non possiamo fare a meno di andare a fare gli auguri ai nostri amici di oggi almeno coloro che ce lo hanno segnalato Massimo e Stefania Tantissimi auguri a ci sono di voi meravigliosa giornata meravigliosa il nostro viaggio nel tempo che andiamo a fare 22 agosto 1864 nasce una delle più importanti istituzioni mondialisoccorso la Croce Rossa Internazionale 22 agosto 1968 Papa Paolo Sesto arriva a Bogotà in Colombia prima visita di un papà in America Latina 22 agosto 2009 viene vinta la cifra più alta in assoluto ... Leggi su romadailynews

Almanacco del 22 Agosto

E’ il 235° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 131 giorni. Viene fondata la Cadillac: Nasce a Detroit la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran l ...

