VIDEO | Siviglia 0-1 Inter: la rete del solito Lukaku per l'immediato vantaggio nerazzurro (Di venerdì 21 agosto 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A. Leggi su 90min

SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : ?? SIVIGLIA-INTER ?? FINALE DI EUROPA LEAGUE ? La dirigenza nerazzurra si dirige allo stadio per la finale ? LIVE all… - SkySport : ?? SIVIGLIA-INTER ?? FINALE DI EUROPA LEAGUE LIVE alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato finale? ?… - zazoomblog : Inter-Siviglia De Jong gol: è 1-1 dopo undici minuti (VIDEO) - #Inter-Siviglia #undici #minuti - ConchitaWurstel : RT @djaniceto: Non cercate la droga! #EuropaLeagueFinal #EuropaLeague #BTSDynamite #InterSiviglia #SivigliaInter #Siviglia #Contagi #massim… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Siviglia

Una vittoria italiana manca da 21 anni. Al RheinEnergie Stadion di Colonia i nerazzurri sfidano gli spagnoli già vincitori in tre occasioni nell'ultimo decennio. Segui la partita minuto per minuto Men ...La diretta tv di Siviglia Inter sarà trasmessa in chiaro su Tv8, canale cui avrete accesso dal digitale terrestre o dal decoder di Sky; in ogni caso si tratterà di un appuntamento per tutti. L’alterna ...