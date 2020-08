Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 11:30 (Di venerdì 21 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2020 ORE 11:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CONTNUANO I DISAGI CON CODE SEGNALATE SULLA VIA DOMITIZIANA TRA FORMIA E GIANOLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA STESSA SITUAZIONE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA QUESTA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA DI VALLE SCHIOIA E VIA CASAL DI CLAUDIA NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVANIANICA NEI DUE SENSI PASSIAMO AGLI EVENTI IN AGENDA: NEL COMUNE DI ANTRODOCO CONTINUA FINO A DOMANI 22 AGOSTO IL MUSICANTRODOCOFESTIVAL ATTIVI DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CONSUETA VIABILITÀ. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA È CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE ... Leggi su romadailynews

