Val Melaina, uomo aggredito da un pitbull in strada

Attimi di paura questa mattina a Val Melaina dove un uomo di 66 anni è stato aggredito da un ...

Attimi di paura questa mattina a Val Melaina dove un uomo di 66 anni è stato aggredito da un pitbull, in via Monte Cervialto. Il cane era a spasso con una ragazza di 21anni, che stava facendo la dog s ...

