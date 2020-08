Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 24 al 28 agosto: Clara in grave difficoltà! (Di venerdì 21 agosto 2020) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020. Leggi su comingsoon

pippo_boni : @Nonha_stata QUESTO È IL PAESE DEL SOLE NON C'È POSTO PER UN COGLIONE..... - ValentinaSigyn : @AleNekPattzStew perchè al posto dei Totti, lui manderebbe la figlia nella peggior scuola di periferia e a prendere… - fanpage : #upas le anticipazioni - giulynaty_q : RT @Sabrina47612077: @Dario70864607 @giulynaty_q Eh beh ..vuoi mettere.. con qst pandemia il poverino ha finalmente trovato il suo posto a… - Sabrina47612077 : @Dario70864607 @giulynaty_q Eh beh ..vuoi mettere.. con qst pandemia il poverino ha finalmente trovato il suo post… -