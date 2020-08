Spettri rossi: un raro ed affascinante fenomeno atmosferico (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel mezzo di un temporale, oltre ai normali fulmini, potresti avere la fortuna di osservare altri fenomeni, come quello degli Spettri rossi, ma di cosa si tratta? Il cielo nasconde numerosi ed affascinanti misteri, tra di questi possiamo citare gli Spettri rossi, chiamati anche folletti rossi (in inglese noti come sprites). Il bizzarro fenomeno meteorologico è in realtà il risultato di un tipo di scarica elettrica, che si verifica molto più in alto rispetto ai fulmini dall’aspetto convenzionale. Detto questo, riuscire ad osservare tale fenomeno di persona è di per sé una rarità e probabilmente il primo pensiero sarebbe rivolto a un qualche fenomeno “alieno”. L’immagine di copertina, ... Leggi su tuttotek

Il Castello di Torrechiara è uno dei luoghi più interessanti da visitare nel territorio di Parma, anche grazie alla leggenda sul fantasma che lo abita. Castello di Torrechiara e il fantasma Il territo ...

I cacciatori di tempeste non sognano altro. Osservare uno “spettro rosso” è una rarità ma Stephen Hummel è riuscitodi recente in Texas. Chi ha la fortuna di ammirare gli sprite è davvero fortunato. Sc ...

