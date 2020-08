Scuola, Lucia Azzolina fa arrabbiare tutti (Di venerdì 21 agosto 2020) Dalla Cgil, Francesco Sinopoli parla di “uscita imbarazzante” augurandosi che “la ministra chiarisca e smentisca”. Dalla Cisl, Maddalena Gissi, “amareggiata per l’inconsistenza istituzionale”, rievoca il naufragio della Costa Concordia col riferimento ai “tanti Schettino che in mare non hanno fatto il bene del loro armatore”. E Pino Turi, Uil Scuola, rincara: “Reazione scomposta, un classico italiano: gridare al complotto per nascondere le proprie inefficienze”.La reazione dei sindacati alle parole della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nell’intervista a “Repubblica”, non si è fatta attendere. Repliche durissime: c’era da aspettarselo avendo la Azzolina parlato di sabotaggio da parte delle organizzazioni di ... Leggi su huffingtonpost

