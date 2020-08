Richard Gere: ho perso due amici per il covid, state attenti (Di venerdì 21 agosto 2020) «Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state attenti, è una cosa molto seria». Inizia così l'incontro di Richard Gere con i ragazzi del Giffoni Film Festival. «Giffoni ha un posto importante nel mio cuore. Ero con mio figlio che aveva 14 anni e avevo divorziato da poco e lì ho incontrato la mia attuale moglie e quindi ringrazierò sempre il festival per questo». Da sempre impegnato nella missione di aiutare i più deboli e il pianeta, Richard Gere ha partecipato anche in prima persona alle iniziative di beneficenza e campagne per ... Leggi su iltempo

HuffPostItalia : Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' - Adnkronos : #RichardGere: '#Virus mi ha strappato due persone care, fate attenzione' - 501_tot : RT @HuffPostItalia: Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' - tempoweb : Richard Gere: il #coronavirus è una cosa seria, ho perso due persone molto care State attenti #giffonifilmfestival… - giampietrogiova : RT @HuffPostItalia: Richard Gere: 'Il Covid mi ha portato via due persone care. Per favore, state attenti: è una cosa seria' -