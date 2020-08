Ricciardi: 'Atalanta-Valencia esplosiva. Dopo la partita 40mila bergamaschi hanno diffuso il virus' (Di venerdì 21 agosto 2020) Che la partita tra Atalanta e Valencia dello scorso febbraio abbia contribuito alla pandemia di coronavirus , si sa ormai da tempo. Ma le parole di oggi di Walter Ricciardi , consulente del ministero ... Leggi su leggo

Che la partita tra Atalanta e Valencia dello scorso febbraio abbia contribuito alla pandemia di coronavirus, si sa ormai da tempo. Ma le parole di oggi di Walter Ricciardi, consulente ...

Ricciardi: "Atalanta-Valencia momento esplosivo" Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute per l'emergenza coronavirus: "Noi abbiamo fatto uno studio su Atalanta-Valencia del 19 febbraio ...

