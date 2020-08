PSG Bayern, due modelli a confronto: i parigini hanno speso un miliardo (Di venerdì 21 agosto 2020) , “soltanto” 668 milioni di euro per la compagine bavarese La finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco sarà un’occasione per vedere due modelli di calcio a confronto. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alle due squadre che si sfideranno nella finalissima. Dal 2011 – si legge – il Bayern Monaco ha investito 668 milioni di euro. Il Qatar, invece, ne ha investiti quasi il doppio per giocarsi la prima Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

