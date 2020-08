Prima giornata Ligue 1 2020/2021: programma, date e orari delle partite (Di venerdì 21 agosto 2020) Con il Paris Saint-Germain impegnato nella finale di Champions League e con il Marsiglia colpito dai recenti casi di Covid-19, la Ligue 1 è pronta a ripartire venerdì 21 agosto con la Prima giornata del campionato 2020-21. La stagione francese comincerà con qualche defezione e con un programma piuttosto rimodellato a seguito del rinvio di PSG-Metz e di Marsiglia-Saint Etienne. Si parte venerdì alle 19:00 con Bordeaux-Nantes, poi sabato 22 agosto Dijion-Angers e Lille-Rennes. Domenica un ricco programma con Monaco-Reims, Lorient-Strasburgo, Nimes-Brest e in chiusura Nizza-Lens. Di seguito il programma completo con tutte le gare che verranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Prima ... Leggi su sportface

