Pensione di invalidità non basta: c’è il reddito di cittadinanza (Di venerdì 21 agosto 2020) La Pensione di invalidità civile, certamente, non eroga un importo che possa permettere di vivere al disabile che la riceve. E proprio alla luce di questo si introduce la sentenza della Corte Costituzionale che prevede l’incremento al milione per gli invalidi civili totali da 18 a 60 anni (visto che dopo i 60 anni l’aumento era già previsto). La novità, purtroppo, però non riguarda gli invalidi civili con percentuale dal 74 al 99% visto che per loro non è certificata l’inabilità assoluta al lavoro, anche se in moltissimi casi queste persone, proprio a causa delle patologie che li affliggono non possono lavorare comunque. Pensione di invalidità non basta Una lettrice scrive per chiedere un consiglio: Sono Daniela De Lorenzis da Galatina invalida al 75% con sentenza del ... Leggi su notizieora

VittorioSgarbi : @borghi_claudio Ma quale infermo! È una simulazione per prendere la pensione d’invalidità...?????? - NotizieOra : Pensione di invalidità non basta: c'è il reddito di cittadinanza - liberaevivi : @GiuseppeConteIT @fattoquotidiano disoccupato, solo, incollocabile al lavoro con pensione da fame di invalidità di… - GiardiniereW : @AdryWebber @a_meluzzi Ma a quelli che hanno le tre stelline accanto al nome lo fanno auspicando di prendere la pen… - Silvergio2377 : RT @giandomenic45: @Gianmar26145917 Quell'idiota criminale parassita in cima alla recinzione, anziché essere arrestato e subito rimpatriato… -