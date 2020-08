Parma, divorzio in vista con D’Aversa: c’è già il nome del sostituto (Di venerdì 21 agosto 2020) divorzio imminente in casa del Parma.Dopo quattro anni di grandi successi conditi dalla vittoria di due campionati, che hanno portato i ducali a compiere il grande salto dalla Serie C alla Serie A, Roberto D'Aversa sta per lasciare la panchina del Parma.Una decisione che si sposa con il progetto di rivoluzione tecnica della società, la quale in precedenza aveva interrotto i rapporti lavorativi anche con Daniele Faggiano, passato adesso al Genoa, e assunto Marcello Carli in qualità di nuovo direttore sportivo.Mentre D'Aversa oscilla tra la possibilità di allenare i rossoblù e la scelta di prendere un anno sabbatico, il nuovo ds Carli avrebbe già scelto il suo sostituto. Si tratta di Fabio Liverani, che la scorsa stagione ha ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Parma, divorzio in vista con D'Aversa: c'è già il nome del sostituto - TuttoFanta : ?? #SPEZIA: dopo la promozione, #Italiano sembra molto vicino alla conferma sulla panchina dei liguri e sempre più… - ParmaLiveTweet : D'Aversa-Parma, sarà divorzio consensuale: tecnico poco motivato secondo il club - ProfidiAndrea : ?? #SkySport: 'Possibile cambio in panchina nel #Parma: chi arriva se va via D'Aversa?' ???? 'Possibile svolta nella p… - SalvatoreGala20 : @AlfredoPedulla Ma l'incrocio Liverani/Parma è successivo al divorzio col Lecce, nonostante ci sia Carli che avrebb… -