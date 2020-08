Nina Moric, attacco durissimo a Fabrizio Corona: “Pensa a Carlos solo per i soldi” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ancora un attacco di Nina Moric nei confronti di Fabrizio Corona: l’accusa di fare i soldi con il figlio Carlos Continuano le polemiche a distanza tra Nina Moric e il suo ex marito Fabrizio Corona. La showgirl ha svelato il suo pensiero attraverso alcune Instagram Story. Poche settimane l’ex coppia si è fatta immortalare insieme … L'articolo Nina Moric, attacco durissimo a Fabrizio Corona: “Pensa a Carlos solo per i soldi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MondoTV241 : Nina Moric contro Fabrizio Corona 'usa mio figlio per soldi' #ninamoric #fabriziocorona - infoitcultura : 'Fabrizio vende suo figlio come merce di scambio. Un incubo', le dure accuse di Nina Moric a Corona - infoitcultura : Nina Moric furiosa: “Carlos è una macchina da soldi per Corona. Orrore” - infoitcultura : Nina Moric durissima con Fabrizio Corona Nostro figlio per lui una merce di scambio - infoitcultura : Nina Moric esasperata sbotta sui social contro Fabrizio Corona: “Carlos è una macchina da soldi per suo padre!” -