Neil Marshall smentisce le accuse di estorsione | Non c' è nulla di vero in questa storia

In seguito alle recenti accuse di estorsione, che lo hanno visto coinvolto, Neil Marshall ha smentito tutto e difeso la fidanzata Charlotte Kirk, raccontando la sua versione dei fatti. "Non c'è un granello di verità in questa storia". Così Neil Marshall smentisce tutte le accuse di estorsione che Ron Meyer, il vice presidente della NBC Universal, gli avrebbe imputato di recente. Neil Marshell e l'attrice Charlotte Kirk sono coinvolti in una storia di estorsione e scandali, ma il regista del remake di Hellboy ha fornito a Deadline la sua versione dei fatti, confutando tutte le presunte accuse che lo ...

