Napoli, beccato con hashish e marijuana: 37enne arrestato (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Diego Norcaro, 37enne del quartiere di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era in Via Fava, in strada, tra i palazzi del locale complesso popolare. I carabinieri lo hanno notato mentre contava alcuni involucri che aveva poggiato a terra. Norcaro ha notato i militari solo quando erano ormai ad un metro di distanza. Perquisito, è stato trovato in possesso di 50 dosi di hashish, 20 di marijuana e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. Finito in manette è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

In 5 mesi di tempo, a partire dallo scorso dicembre, aveva usato ben 41 volte la rete autostradale omettendo il pagamento del pedaggio, utilizzando fraudolentemente le corsie riservate ai possessori d ...

Prende l'autostrada 41 volte senza pagare: beccato dopo cinque mesi

In cinque mesi ha preso l’autostrada ben 41 volte, “dimenticando” di pagare e utilizzando la corsia del Telepass. Un uomo, originario della provincia di Napoli, ma residente ad Isernia, ha accumulato ...

In 5 mesi di tempo, a partire dallo scorso dicembre, aveva usato ben 41 volte la rete autostradale omettendo il pagamento del pedaggio, utilizzando fraudolentemente le corsie riservate ai possessori d ...