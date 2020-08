MotoGp Stiria, Espargaro in testa nelle libere 2 (Di venerdì 21 agosto 2020) Spielberg, 21 agosto 2020 - Al via il secondo weekend austriaco della MotoGp . Dopo la vittoria di domenica scorsa di Andrea Dovizioso , protagonista a Spielberg di un successo arrivato dopo l'... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : Ultim'ora #MotoGP GP Stiria #Zarco partirà dalla pit lane Il pilota francese punito per guida irresponsabile… - SkySportMotoGP : FP1 completate in Austria Risultati, tempi e classifiche - gponedotcom : GP di Stiria, F2: Pol Espargarò e KTM fanno la voce grossa, 2° Nakagami: Le Suzuki di Mir e Rins davanti a Vinales,… - sportli26181512 : MotoGP, GP Stiria. Ciabatti (Ducati): 'Stiamo definendo il rinnovo di Bagnaia per 2 anni': Paolo Ciabatti, direttor… - RaiSport : #MotoGp, Gp #Stiria, #PolEspargaro il più veloce nelle seconde libere ?? Settimo tempo di #Morbidelli, #Rossi nono ?? -