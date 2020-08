MotoGp, Morbidelli non cerca vendetta: “Zarco è un amico, la penalità non mi interessa” (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ tornato oggi in pista Franco Morbidelli a cinque giorni dallo spaventoso incidente che lo ha visto protagonista con Zarco, lo ha fatto sulla stessa pista di domenica scorsa, un modo per esorcizzare la paura e la tensione relativi a quei momenti. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota del Team Petronas ha ammesso di aver dovuto fare i conti con sensazioni spiacevoli, superate poi con il passare dei minuti: “ho provato a superare l’impatto emotivo dell’incidente della scorsa settimana. Credo che sarà differente quando avrò altre moto accanto a me perché in quel momento i ricordi riaffioreranno. Non so come reagirò, ma cercherò di fare qualche giro nel traffico per capire come mi sentirò quando passerò in quel punto del tracciato. E’ stata una giornata positiva. In primo luogo ho ... Leggi su sportfair

