“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Impact (Di venerdì 21 agosto 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sugli Impact. Ferrara Hardcore Tra le band della scena hardcore emiliana, gli Impact rappresentano uno dei nomi più importanti, autori di un Punk molto violento e politicizzato. Nati nel 1980 a Ferrara, la formazione ha subito moltissimi cambiamenti d’organico. Figure stabili di tutta la durata della loro avventura sono il chitarrista Stefano “Janz” Ragazzi e il batterista Alberto “Gigo” Gigante. Degli altri membri della band da citare sono il bassista Diego Fabbri (ex Disarmo Totale) e il cantante Massimo “Bistek” Ragazzi. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

