"Migranti? I dem stiano zitti" Sindaco Pd bacchetta governo (Di venerdì 21 agosto 2020) Valentina Dardari La nave quarantena fa rotta verso Siracusa e il Sindaco di Trapani revoca la sua ordinanza. E punta il dito contro il Viminale: "Gestione romana maldestra" La nave quarantena Aurelia, con 273 Migranti a bordo, nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, ha lasciato la rada di Trapani per fare rotta verso Augusta, in provincia di Siracusa. Appena giunta la notizia, il Sindaco di Trapani del Pd, Giacomo Tranchida, ha revocato l’ordinanza attraverso la quale aveva vietato lo sbarco di tutte le persone a bordo, Migranti e personale compreso. Subito dopo ha però denunciato la "maldestra gestione romana”. Gestione che in effetti qualche falla l’aveva. Il primo cittadino ha infatti spiegato che l’Aurelia, salpata da Lampedusa, inizialmente avrebbe dovuto ... Leggi su ilgiornale

