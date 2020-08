Lombardia, in 24 ore 154 contagi da Coronavirus e 2 morti: lieve aumento dei ricoverati (Di venerdì 21 agosto 2020) Lombardia, in 24 ore 154 contagi da Coronavirus e 2 morti. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati rilevati 154 nuovi casi di positività al Coronavirus (dei quali 5 a seguito di test sierologico e 30 debolmente positivi) su 13.757 tamponi effettuati. Aumentano lievemente le persone in terapia intensiva (più due) e quelle ricoverate con sintomi meno gravi (più quattro). Registrati 2 morti, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 16.846 vittime. Il bollettino dell’emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, giovedì 20 agosto. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 154 nuovi positivi (dei quali 5 a seguito di test sierologico e 30 debolmente positivi) su ... Leggi su limemagazine.eu

