Lair of the Clockwork God: data di uscita per le versioni console di una folle avventura comica (Di venerdì 21 agosto 2020) Di questi tempi chi vorrà mai un'avventura punta e clicca anche in ambito indie? Vanno di moda i platform story driven, quelli pieni di atmosfera, upgrade e tanti scenari diversi da esplorare, quelli sì! Questa è la curiosa idea alla base di Lair of the Clockwork God, ultima fatica ideata dal duo creativo che si cela dietro il nome di Size Five Games.Si tratta di un gioco che dopo il debutto su PC è pronto ad arrivare anche su Xbox One, Switch e PS4. Sulle prime due console il 4 settembre mentre su PS4 solo successivamente. È questo il grande annuncio di un titolo che già solo dalle premesse non può che incuriosire con l'idea di base di porre due idioti diversi contro ogni tipo di apocalisse possibile che ci sia.Il tutto con un tono comico molto riuscito, un aspetto da ... Leggi su eurogamer

aurelien_lair : RT @garakkio: Symfony 5 guida rapida è uscita oggi in italiano! - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: In Tales From the Dragon Mountain 2: The Lair ritorna #Mina con un'#indagine strutturata in #minigiochi e fasi di rice… - WiildBoy : RT @Ghido85: Ebbene sì, i signori oscuri non si sconfiggono in una volta sola. Su -

Ultime Notizie dalla rete : Lair the Magic: The Gathering – Presentate le nuove carte Prime Slime Tom's Hardware Italia Lair of the Clockwork God: data di uscita per le versioni console di una folle avventura comica

Di questi tempi chi vorrà mai un'avventura punta e clicca anche in ambito indie? Vanno di moda i platform story driven, quelli pieni di atmosfera, upgrade e tanti scenari diversi da esplorare, quelli ...

Red Bull Ring: allungato l'airfence alla curva 3 dopo il crash

La Direzione Gara della MotoGP ha deciso di ampliare le barriere nell'area della curva 3, per evitare il più possibile che possa verificarsi nuovamente uno spavento come quello di domenica scorsa al R ...

Di questi tempi chi vorrà mai un'avventura punta e clicca anche in ambito indie? Vanno di moda i platform story driven, quelli pieni di atmosfera, upgrade e tanti scenari diversi da esplorare, quelli ...La Direzione Gara della MotoGP ha deciso di ampliare le barriere nell'area della curva 3, per evitare il più possibile che possa verificarsi nuovamente uno spavento come quello di domenica scorsa al R ...