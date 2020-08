La dieta per la sindrome metabolica. Dimagrisci e guadagni in salute (Di venerdì 21 agosto 2020) In Italia ne è colpita una persona su quattro, rappresentando un fattore di rischio per cardiopatie, ictus ed altre patologie vascolari. La sindrome metabolica è la combinazione di diabete, pressione arteriosa elevata e obesità. Condizioni che, prese singolarmente, sono in grado di danneggiare i vasi sanguigni in vario modo, ma l’essere affetti da tutte e tre queste patologie può rappresentare un vero e proprio pericolo per la salute. “In particolare – spiega il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch) – la sindrome metabolica si verifica quando sono presenti le seguenti condizioni”: Obesità viscerale: circonferenza vita uomini superiore a 102 cm ... Leggi su dilei

drammatico : @akureyr1 Ho detto la stessa cosa oggi e mi hanno risposto: noi lo facciamo per metterti alla prova Perchè sono a dieta - demolitvion : / No seriamente che cazzo mangiate per essere così belli, condividetemi la vostra dieta, non so, vi do il culo - SusieEmi : @vucciria79 Io ci rimetto la salute..ho perso 3 kg in quarantena,ora per salute sto facendo una dieta prettamente p… - turestaa : comunque non mi piace lamentarmi ma in breve devo raccontare a qualcuno questa cosa: la quarantena mi ha distrutto… - Nowhrbutup : Madonna appena torno a Torino a dieta ferrea che ho 20 giorni fino al matrimonio per perdere quello che ho preso sta settimana -

Ultime Notizie dalla rete : dieta per La dieta per la sindrome metabolica. Dimagrisci e guadagni in salute DiLei Nel «Bosco Verde» di Ulan Bator: così la cucina pavese incanta la Mongolia

Tra le tante scritte indecifrabili sulle insegne di Ulan Bator, 1,4 milioni di abitanti, capitale della Mongolia, ne spunta una familiare: «Bosco Verde». Il primo ristorante di cucina italiana vegana ...

Letizia Ortiz, regina delle braccia scolpite

Altro che saluto alla Regina Elisabetta, con braccio immobile e calibrata rotazione del polso: per Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna, 47 anni, ogni cenno al pubblico è uno sfoggio di bicipiti e ...

Tra le tante scritte indecifrabili sulle insegne di Ulan Bator, 1,4 milioni di abitanti, capitale della Mongolia, ne spunta una familiare: «Bosco Verde». Il primo ristorante di cucina italiana vegana ...Altro che saluto alla Regina Elisabetta, con braccio immobile e calibrata rotazione del polso: per Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna, 47 anni, ogni cenno al pubblico è uno sfoggio di bicipiti e ...