Katy Perry e la depressione: «Mi vergognavo di prendere i farmaci» (Di venerdì 21 agosto 2020) Dai primi posti delle classifiche a sotto la coperte del letto. Katy Perry torna a parlare del suo momento buio, a cavallo tra il 2017 e il 2018, durante il quale ha sofferto di depressione e insicurezza: «Le cose hanno cominciato a non funzionare dopo l’album Witness», racconta la popstar americana a Zane Lowe di Apple Music. «Ho rotto con il mio ragazzo e avevo la sensazione che il mondo non volesse più saperne di me». Leggi su vanityfair

RollingStoneita : Con ‘Smile’ Katy Perry torna alle origini e riconquista il paradiso del pop #14agosto - Perryzmatic : RT @mtvitalia: È il momento di ascoltare un nuovo brano da #Smile di Katy Perry ?? #WhatMakesAWoman - mxrcov : Che bella la nuova di Katy Perry - kp5ranca : RT @mtvitalia: È il momento di ascoltare un nuovo brano da #Smile di Katy Perry ?? #WhatMakesAWoman - mtvitalia : È il momento di ascoltare un nuovo brano da #Smile di Katy Perry ?? #WhatMakesAWoman -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry

È il momento di ascoltare un nuovo brano dall'album in arrivo di Katy Perry! Si tratta dell'ultima canzone nella tracklist di "Smile" e si intitola "What Makes a Woman": ultima ma forse prima per impo ...Dai primi posti delle classifiche a sotto la coperte del letto. Katy Perry torna a parlare del suo momento buio, a cavallo tra il 2017 e il 2018, durante il quale ha sofferto di depressione e insicure ...