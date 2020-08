Juve, grana Higuain: l’argentino si impunta e non vuole partire (Di venerdì 21 agosto 2020) Gonzalo Higuain intende restare fino al 2021 ma sui bilanci della Juve pesano i soldi dello stipendio (7,5 milioni) Gonzalo Higuain è fuori dal progetto tecnico della nuova Juve di Andrea Pirlo. La prova è evidente: il club bianconero si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo numero 9 e l’argentino non rientra più nei piani della Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club vorrebbe accompagnarlo alla porta, ma tramutare la volontà in azione non è mai stato così difficile come in questo mercato: per il Pipita pesa lo stipendio da 7,5 milioni a stagione, più il residuo sulla stagione appena finita (gli spetta in base all’accordo sulla riduzione degli stipendi stipulato durante il lockdown). Gonzalo non vuole ... Leggi su calcionews24

Guidobaldo29 : RT @tuttosport: #Higuain blocca la #Juve! Il #Pipita vuole restare: la grana di #Paratici ?? - paulmoscowix : RT @tuttosport: #Higuain blocca la #Juve! Il #Pipita vuole restare: la grana di #Paratici ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Higuain blocca la #Juve! Il #Pipita vuole restare: la grana di #Paratici ?? - LorenzoPuliga : RT @tuttosport: #Higuain blocca la #Juve! Il #Pipita vuole restare: la grana di #Paratici ?? - fachetti3333 : Higuain blocca la Juve! Il Pipita vuole restare: la grana di Paratici -

Ultime Notizie dalla rete : Juve grana Juve, grana Higuain: l’argentino si impunta e non vuole partire Calcio News 24 Gazzetta - Dzeko il primo della lista

Secondo Gazzetta, Edin Dzeko il primo nome sulla lista delle richieste di mercato alla voce attaccanti. Dzeko (che piace anche all’Inter) presto parlerà col club: se chiederà di essere ceduto la nuova ...

SALERNITANA: grana rinnovi, partono le trattative

Fabrizio Castori arrivato oggi in città, spera che, a breve, dal Trapani arrivi la liberatoria necessaria perché, oltre a poter essere ufficialmente presentato, possa dare avvio al suo lavoro sul camp ...

Secondo Gazzetta, Edin Dzeko il primo nome sulla lista delle richieste di mercato alla voce attaccanti. Dzeko (che piace anche all’Inter) presto parlerà col club: se chiederà di essere ceduto la nuova ...Fabrizio Castori arrivato oggi in città, spera che, a breve, dal Trapani arrivi la liberatoria necessaria perché, oltre a poter essere ufficialmente presentato, possa dare avvio al suo lavoro sul camp ...