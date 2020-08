Il primo tetraplegico a firmare per un team esports. L’incredibile storia di Rocky Stoutenburgh (Di venerdì 21 agosto 2020) “L’ultima cosa che ricordo è di essere stato trasportato in elicottero all’ospedale di Ann Arbor” Era il 2006 e cominciava così un periodo davvero buio per Rocky Stoutenburgh. Un violento colpo alla testa durante un allenamento avrebbe cambiato la sua vita per sempre. “Avevo 19 anni eppure stavo semplicemente sdraiato nel letto, non potevo muovermi. Abbiamo pensato fosse uno shock spinale o qualcosa del genere”, racconta Rocky. Ma la realtà era un’altra: strappo del midollo spinale. Il giovane scoprì poco dopo che non avrebbe mai più camminato. “Ero anche un ragazzo molto attivo. Non ero mai in casa, ero fuori a fare sport o al lavoro o qualcosa del genere. Quindi non potevo più fare nulla di quello che facevo”. Una situazione che ha fatto ... Leggi su esports247

