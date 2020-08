Il Mattino: Ritiro Napoli, previste due zone rosse e il potenziamento di medici e ambulanze (Di venerdì 21 agosto 2020) Tutto è pronto a Castel di Sangro per accogliere l’arrivo del Napoli dei suoi tifosi previsto per lunedì 24 agosto, ma non senza qualche precauzione come scrive Il Mattino oggi, Mille tifosi al giorno che potranno accedere agli allenamenti del Napoli previa prenotazione e utilizzando la mascherina la Regione ha già disposto il piano sicurezza. Due aree «rossastre», sette medici che potenzieranno il pronto soccorso, aumento delle ambulanze a disposizione e del servizio navetta per i sintomatici, un’area grigia per trattare gli eventuali casi sospetti, come spiegato dal Questore di L’Aquila Gennaro Capoluongo Per martedì pomeriggio alle 15 è prevista la presentazione del Ritiro azzurro con De Laurentiis, Gattuso, ... Leggi su ilnapolista

