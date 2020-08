Gubbio, ufficiale l’arrivo di un ex Juventus (Di venerdì 21 agosto 2020) Ricordate Cristian Pasquato? Era una grande speranza della Juventus, poi rivelatosi invece un giocatore più affidabile per squadre di medio- piccolo livello. Il trequartista, dopo l'ultima esperienza a Campodarsego arriva l'occasione al Gubbio, come reso noto dal club umbro.PASQUATO AL Gubbio: IL COMUNICATO ufficialecaption id="attachment 1010269" align="alignnone" width="1024" Pasquato, Getty Images/captionAs Gubbio 1910 comunica di aver acquisito in data odierna le prestazioni sportive del calciatore Cristian Pasquato attaccante nato a Vigonza(PD) il 20 Luglio 1989. Pasquato è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Padova e poi del Montebelluna prima di approdare alla Juventus squadra con la quale fa il suo esordio in serie A. Successivamente veste le ... Leggi su itasportpress

