GP Stiria: Pol Espargarò davanti a tutti nelle prove libere, Zarco sanzionato (Di venerdì 21 agosto 2020) Il secondo appuntamento di MotoGP in Austria apre le danze con le prime due sessioni di prove libere. Al termine della seconda manche di free practice Pol Espargaro si conferma il più veloce di tutti, sigillando il primo posto con 1’23”638. Seguono poi la Honda di Nakagami e lo spagnolo Mir a poco più di due decimi e mezzo di distacco. Migliorano il proprio tempo anche Viñales che sale in quinta posizione e Valentino Rossi che termina al nono posto della griglia. Ma attualmente le Yamaha di Rossi e anche la Petronas di Quartararo si trovano fuori dall’accesso diretto in Q2: un risultato (quello odierno) che potrebbe creare dei problemi, dal momento che le previsioni meteo per la giornata di domani sono ancora incerte. È infatti probabile che si verifichino precipitazioni. “Anche nel ... Leggi su sportface

