Focolaio al Billionaire di Briatore Ma lui si lamenta per la chiusura (Di venerdì 21 agosto 2020) Sei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo positivi al coronavirus. I cento membri che fanno parte dello staff del locale (camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza) di Flavio Briatore sono stati posti in quarantena in attesa di istruzioni dall'unità di crisi sanitaria regionale. Sino a questo momento sono stati eseguiti pochi tamponi e dunque si teme che il numero dei contagiati possa salire nelle prossime ore.

