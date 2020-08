Finale Europa League, Siviglia-Inter: vincitore e gol (Di venerdì 21 agosto 2020) Finale Europa League, Siviglia-Inter: vincitore vincitore Europa League 2020 – Chi ha vinto la Finale di Europa League 2019-2020 tra Inter e Siviglia? Grande attesa questa sera, 21 agosto 2020, per una partita fondamentale per la squadra di Antonio Conte e in generale per il calcio italiano, che non vince una delle due principali competizioni europee per club da 10 anni, dalla vittoria in Champions proprio dei nerazzurri contro il Bayern Monaco. L’ultima vittoria di un’italiana in Coppa Uefa-Europa League risale addirittura al 1999. A vincere la Finale di Europa ... Leggi su tpi

valentinolazaro : A tutti i fan dell'@Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di gioca… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : Inter in finale di Europa League: dove erano Conte e i nerazzurri nell’anno del Triplete ? #SivigliaInter Calcio d… - SkySport : Siviglia-Inter 2-2 all'intervallo. Il risultato LIVE della finale di Europa League Diretta su #SkySport Uno e Sky S… - Ma_Do_Sd : RT @gippu1: Diego Godin è il primo difensore della storia del calcio a segnare in finale di Champions League e in finale di Europa League.… -