Egitto, muore nel carcere di Zaki ma famiglia viene informata dopo 8 giorni: “Folgorato con un bollitore”. Ong: “I prigionieri non li hanno” (Di venerdì 21 agosto 2020) Quando la mattina del 18 agosto il fratello e l’avvocato di Mustafa al-Jabrouni, un tassista 34enne del Cairo, hanno chiesto sue notizie, certo non si aspettavano che da quel momento gli indizi li avrebbero portati, a fine giornata, davanti all’obitorio di Zeinhom, nel cuore della capitale egiziana. Loro, e il resto dei familiari del tassista, fino a quel giorno lo sapevano recluso nella prigione della città di Damanhour, sul delta del Nilo, ormai da circa cinque mesi. Solo implorando aggiornamenti e scavando nel buio in cui le autorità li avevano lasciati, sono riusciti ad arrivare a una parziale verità sull’accaduto. Mustafa al-Jabrouni alla morgue di Zeinhom c’era arrivato ormai da giorni visto che la sua morte risaliva addirittura al 10 agosto. Nessuno, nel frattempo, aveva avvisato la famiglia del ... Leggi su ilfattoquotidiano

Essam el-Erian, leader della Fratellanza musulmana, è morto giovedì 13 agosto all’età di 67 anni per complicazioni di salute nella famigerata sezione denominata al-Aqrab (“Lo scorpione”) del centro ...

