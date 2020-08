Denis Dosio contro Er Faina per il video “Se chiudete le discoteche, fatelo anche con le scuole”: “Non ci vedo un collegamento” (Di venerdì 21 agosto 2020) La star del web Denis Dosio critica Er Faina per aver pubblicato un video su Youtube in cui protesta contro la chiusura delle discoteche incitando a chiudere le scuole Proprio pochi giorni fa, è scoppiata la polemica riguardante l’opinione di Er Faina sulla chiusura delle discoteche presa dal Governo italiano. Lo youtuber romano, infatti, aveva pubblicato un filmato sul suo canale Youtube, in cui esortava a chiudere anche gli istituti scolastici come forma di protesta. Oltre ai vari commenti indignati della volta scorsa, è arrivata anche la risposta di Denis Dosio che si è scagliato contro Damiano Coccia, detto Er Faina. ... Leggi su nonsolo.tv

Seoulmate2018 : RT @realrosydc: Denis Dosio che si dissocia da Er F41na dicendogli “non ti permetto di parlare a nome di tutti i giovani” è la dimostrazion… - fivesosetvgh : RT @jupitears: Er Faina asfaltato pure da Denis Dosio, fossi al suo posto sarei già emigrato per l’imbarazzo - lachiia_ : RT @itsmrsnobody: Denis Dosio che cita la Costituzione e dice cose serie e condivisibili questo 2020 non smette di regalare sorprese - bimbadicordone : RT @ackerbondage: se venissi smerdata da denis dosio non uscirei manco più da casa - lewisxtommo : sono l'unica non sorpresa per la presa di posizione di Denis Dosio? cioè si capisce che il 90% delle stronzate che… -

Ultime Notizie dalla rete : Denis Dosio Denis Dosio sta con Aurora Celli? L'influencer replica alle voci Novella 2000 Barbara D’Urso, la foto in acqua svela un dettaglio inaspettato

Barbara D’Urso si sta godendo queste meritate vacanze estive al mare dove ha mostrato tutto il suo fisico mozzafiato: a 60 anni la conduttrice di punta di Canale 5 ha dimostrato ancora una volta di es ...

Barbara d’Urso, ospite svela retroscena su Pomeriggio 5: “Imbarazzatissimo”

Il suo successo è stato così grande che è riuscito a farsi notare anche da Barbara d’Urso, la quale l’ha invitato spesso e volentieri a Pomeriggio 5 e negli altri suoi programmi. Denis Dosio ospite a ...

Barbara D’Urso si sta godendo queste meritate vacanze estive al mare dove ha mostrato tutto il suo fisico mozzafiato: a 60 anni la conduttrice di punta di Canale 5 ha dimostrato ancora una volta di es ...Il suo successo è stato così grande che è riuscito a farsi notare anche da Barbara d’Urso, la quale l’ha invitato spesso e volentieri a Pomeriggio 5 e negli altri suoi programmi. Denis Dosio ospite a ...