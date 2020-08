Decreto Agosto: dietrofront sulla proroga automatica dei contratti a termine (Di venerdì 21 agosto 2020) Con il Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) il legislatore ha messo nuovamente mano alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, così confermando ancora una volta che il contratto a termine è ormai divenuto il terreno d’elezione sul quale combattere battaglie politiche e cercare la composizione tra le spinte contrapposte dei vari schieramenti. L’ultimo intervento in materia risaliva, infatti, a meno di un mese fa, quando il Parlamento – chiamato a convertire in legge il Decreto Rilancio (DL 34/2020) – aveva introdotto una proroga automatica obbligatoria dei contratti di lavoro a termine (così come di quelli di apprendistato e in somministrazione) ... Leggi su open.online

CottarelliCPI : Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 c… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Gli ultimi pasticci del decreto agosto. “Salvo intese”? Pure “salvo svarioni”. Esclusa l… - AzzolinaLucia : Ho firmato il decreto per lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per il Comune e la Provincia di Alessandria,… - DottrinaLavoro : INPS: COVID-19 – decreto Agosto: gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, FIS e CISOA - borsainside : Nel #DecretoAgosto spicca il #BONUS di 1000 euro: le istruzioni su come ottenerlo -