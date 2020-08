Dall’Inghilterra, Milan a un passo da Aurier: le cifre (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero a un passo dall’acquisto di Serge Aurier Il Milan ha messo in cima alla lista degli obiettivi Serge Aurier. I rossoneri vogliono a tutti i costi il terzino destro e stanno lavorando fittamente col Tottenham per trovare l’accordo. Gli Spurs chiedono 20 milioni, il Milan ne offre 15 ma la soluzione potrebbe essere trovata a breve. Come riporta il The Times, infatti, la società rossonera e quella londinese sarebbero a un passo dall’accordo. L’affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore, con la stretta di mano che arriverebbe a metà strada: 18 milioni, magari raggiungibili attraverso bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Dall'Inghilterra, #Aurier di avvicina: le ultime - #Milan #ACMilan #SempreMilan - MilanWorldForum : Aurier - Milan: ci siamo. Le news dall'Italia e dall'Inghilterra -) - news24_napoli : Dall'Inghilterra: Il Chelsea piomba su Thiago Silva - Milanesimo1 : ?? Ufficiale ?? Dall'Inghilterra danno per fatto l'approdo al #Milan di Juninho Bacuna. Il Milan verserà 12 mln per i… - Milannews24_com : Dall'Inghilterra: Tottenham vicina a Castagne, dopo Aurier sarà del Milan

