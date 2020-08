Dallara: 'La Ferrari può risalire' (Di venerdì 21 agosto 2020) Acommentare il Gran Premio di Spagna 2020 l' Ingegnere Gian Paolo Dallara , la cui azienda, fornitrice di telai, vanta ben undici presenze negli appuntamenti iberici nella storia della massima se- rie ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Acommentare il Gran Premio di Spagna 2020 l’Ingegnere Gian Paolo Dallara, la cui azienda (fornitrice ... tra 1988 e 1993 e le cinque della Haas-Ferrari dal 2016 ad oggi. Quarta vittoria ...

F1 | Sprofondorosso

I tifosi della Rossa, sbigottiti, stanno assistendo ai disastri della Ferrari, sempre molto indietro in qualifica, doppiata nel gran premio d’ Ungheria e doppiata nel gran premio di Spagna. E si stann ...

