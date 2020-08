Dalla Sardegna a Roma, la testimonianza di un giovane: ‘In nave ammassati e a Porto Rotondo locali pieni’ (Di venerdì 21 agosto 2020) “Discoteche piene e traghetti idem, impossibile capire dove ci potremmo essere contagiati. Siamo in attesa dei tamponi, ma i nostri amici che abbiamo incontrato a Porto Rotondo sono tutti positivi”. C’è ansia nelle parole di Marco (nome di fantasia), 25 anni, che ha passato le vacanze in Sardegna dal 7 al 16 agosto. Lui e altri 5 amici, Romani di Monteverde e Trastevere, sono stati ospiti in casa di uno di loro, a Porto Rotondo. Poi l’incontro con un’altra comitiva di Romani, le giornate in spiaggia, gli aperitivi e poi le serate nei locali. “Andava tutto bene, poi sono iniziate a circolare le voci dei contagi a Porto Rotondo. Il 16 siamo ripartiti in auto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

