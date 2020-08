Covid, la cura col plasma lascia ancora dubbi. Nature: 'Costoso, servono studi più rigorosi' (Di venerdì 21 agosto 2020) Coronavirus , qualche mese fa si parlava quotidianamente della cura basata sul plasma dei guariti e dei test sperimentali in atto soprattutto all'ospedale Carlo Poma di Mantova, il cui primario di ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Covid cura Covid-19: anticorpi come profilassi e cura. Aspettando il vaccino Fondazione Umberto Veronesi Aumentano i contagi nel Piacentino: 12 nuovi casi, tutti da rientro dall’estero

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, ...

Covid, la cura col plasma lascia ancora dubbi. Nature: 'Costoso, servono studi più rigorosi'

Scienza e Tecnologia - Leggi anche > A frenare gli entusiasmi è un articolo pubblicato sul sito della rivista Nature . Il plasma, ovvero il liquido che resta dopo che le cellule del sangue donato veng ...

