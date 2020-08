Covid: 6 positivi al Billionaire, 50 in auto isolamento (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - PORTO CERVO, 21 AGO - "Una cinquantina di dipendenti del Billionaire sono in auto-isolamento dopo i casi di positività accertati su alcuni lavoratori stagionali, con i quali sono stati a ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi Covid, test a Fiumicino e Ciampino: già scovati oltre 60 positivi. «Erano tutti asintomatici» Il Messaggero Coronavirus, focolaio al Billionaire: chiuso il locale, dipendenti in quarantena

Il dottore Marcello Acciaro, responsabile dell’Unità di crisi regionale che sta gestendo i casi di Covid nel nord Sardegna chiarisce: «Nessuna delle persone risultate positive al Covid è in terapia ...

Terzigno, giovane torna dalla Sardegna ed è positivo al Covid-19

Nuovo caso di contagio da Coronavirus a Terzigno. Si tratta di un giovane rientrato la settimana scorsa dalla Sardegna. A riferirlo è il sindaco Francesco Ranieri. “Nelle prossime ore procederò a sott ...

