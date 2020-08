Casi ancora in aumento. Oggi 947 casi e 9 decessi (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Sale ancora verso l'alto la curva epidemica in Italia: si contano 947 nuovi casi Oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d'Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In lieve aumento anche il numero dei decessi, 9 Oggi contro i 6 di ieri. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale così a 35.427. I guariti sono 274 (ieri 180) per un totale di 204.960. E il numero delle persone attualmente positive continua a ... Leggi su agi

lorepregliasco : 6 mesi di pandemia e non si è ancora capito che il numero di tamponi giornalieri da solo *non* spiega il numero di… - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - ArgoTone : RT @aconoscitore: @MMmarco0 Il fatto che pensasse che potessimo avere contagio zero quando siamo circondati da paesi con migliaia di casi g… - _insonnia : RT @SkyTG24: Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti -