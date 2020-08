Bollo auto usata: chi lo paga se l’auto è stata appena acquistata (Di venerdì 21 agosto 2020) Bollo auto usata: chi lo paga se l’auto è stata appena acquistata La normativa che ruota attorno al Bollo auto risulta piuttosto chiara e semplice: il Bollo è una tassa di proprietà dell’auto e va pagata indipendentemente dall’utilizzo del veicolo o meno. Il solo fatto di essere proprietari di una macchina, insomma, implica il versamento dell’imposta. Che va pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza. Se ad esempio il Bollo scade a dicembre, la tassa andrà versata entro il 31 gennaio. Parimenti, se la scadenza cade ad agosto, la tassa ... Leggi su termometropolitico

LuceverdeRoma : SCADENZE #auto ?? #Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #Foglirosa ? informazioni pratiche auto CONTATTACI: ?? dal l… - pelias01 : #bolloauto: cosa prevede la #legge, chi deve pagarlo e in quali termini - Proiezioni di Borsa - - FedericoFornas2 : @jinfry_77_ Oggi mi distraggo: pago la prima rata dell'Unico ... rata contributi... affitto ufficio...bollo auto...… - AndreD81 : @Scassillo Inutile ribadire che non paghi la RAI ma solo una tassa sul possesso dell'apparecchio, secondo il tuo ra… - CalmSrna : @Stefanialove_of E stendiamo un velo pietoso per tutte quelle persone che a Maggio si lamentavano per il pagamento… -