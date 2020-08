Basket, Serie A1: su Eurosport tutte le partite delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022 (Di venerdì 21 agosto 2020) La Lega Basket Serie A ha comunicato di aver assegnato ad Eurosport il pacchetto PAY per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 del Basket italiano. Ciò significa che l’emittente ha acquisito i diritti (e gli obblighi) di trasmissione di tutte le partite della regular season (di cui almeno due di ogni turno di campionato sull’emittente) e dei Playoff oltre che della Supercoppa (finale in chiaro su uno dei canali Discovery) e della Coppa Italia. La Lega ha inoltre comunicato che non sono ancora stati assegnati i pacchetti FREE e RADIO, per i quali LBA si riserva ulteriori valutazioni con la possibilità anche di un nuovo invito ad offrire. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, serie A: diritti televisivi, ad Eurosport il pacchetto pay per le prossime due stagioni La Repubblica A2 - Napoli, Monaldi: Abbiamo una grande occasione per vincere il campionato

Diego Monaldi play/guardia della GeVi Napoli Basket è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso del programma Radio Goal: “Sono già a Napoli, città meravigliosa dove mi trovo benissimo, pe ...

A2 - Givova Scafati: assegnati numeri maglia e definita preparazione

Saranno inoltre aggregati alla prima squadra in pianta stabile anche Malpede Roberto (ala grande, classe 1988),vecchia conoscenza del basket scafatese e protagonista assoluto delle serie minori nelle ...

