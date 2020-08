Ufficiale: Michele Cerofolini alla Reggiana (Di giovedì 20 agosto 2020) La Reggiana prende in prestito dalla Fiorentina il portiere Michele Cerofolini, come comunicato dal sito Ufficiale del club emiliano. “AC Reggiana ufficializza il tesseramento del portiere Michele Cerofolini. Di proprietà della Fiorentina, l’estremo difensore classe 1999 arriva a Reggio Emilia con la formula del prestito. Cerofolini, uno dei migliori profili a livello nazionale nell’ambito dei portieri di giovane età, vestirà granata dopo le recenti esperienze con le maglie di Cosenza, Bisceglie e Casertana”. Foto: Sito Ufficiale Reggiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La Reggiana ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di Michele Cerofolini, classe '99. Il portiere arriva in prestito dalla Fiorentina dopo aver difeso i pali della porta di Bisceglie e Cas ...

