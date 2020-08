Trovati resti compatibili con Gioele. Si attende il test del Dna (Di giovedì 20 agosto 2020) I resti del bimbo di 4 anni Trovati dopo 16 giorni in una radura a circa 700 metri dal traliccio dove è stato scoperto il corpo della mamma. Il padre del piccolo solleva dubbi sui metodi delle ... Leggi su tg.la7

MediasetTgcom24 : Dj morta, soccorritori: al 99% i resti trovati sono di Gioele - Agenzia_Ansa : Dj morta: trovati resti di ossa e indumenti, tracce di #Gioele al 99 per cento. Si attende l'esame del Dna per la c… - MediasetTgcom24 : Dj morta, investigatori: 'Trovati resti che al 99% sono di Gioele' #GioeleMondello - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Dj morta, soccorritori: al 99% i resti trovati sono di Gioele - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Dj morta, investigatori: 'Trovati resti che al 99% sono di Gioele' #GioeleMondello -

Ultime Notizie dalla rete : Trovati resti

Parla l'ex carabiniere in pensione che ha trovato i resti di Gioele: chi è e come ha fatto. La sua strategia Giuseppe Di Bello è il volontario che è riuscito dove altri hanno fallito: in sole 5 ore ha ...Barese, 41 anni, il deputato Paolo Lattanzio ha lasciato il Movimento 5 Stelle il 7 Agosto scorso, in polemica con la decisione del Movimento non appoggiare il governatore dem Emiliano nella sua corsa ...