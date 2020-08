Treno deragliato, le indagini: “Il capotreno non può abbandonarlo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Si stanno concentrando sui doveri di sorveglianza sul convoglio, che spettano al capoTreno, le verifiche di inquirenti e investigatori nell’inchiesta, coordinata dal procuratore di Monza Claudio Gittardi e dal pm Michele Trianni e condotta dalla Polfer, sulla vicenda del Treno regionale che e’ deragliato ieri a Carnate, in Brianza. Un capoTreno, infatti, viene riferito da fonti qualificate, non puo’ abbandonare il convoglio, nemmeno quando è in sosta. Ne’ il capoTreno ne’ il macchinista, invece, erano presenti quando il Treno si e’ messo in moto da solo, perche’ erano scesi per una pausa al bar. Il capoTreno è stato ascoltato dagli investigatori gia’ ieri, mentre il macchinista era in stato di choc e ... Leggi su meteoweb.eu

