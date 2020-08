“Tomboy”: ecco l’ultimo gioco pericoloso e perverso che impazza tra gli adolescenti (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ultimo gioco in voga tra gli adolescenti si chiama Tomboy. Le ragazzine si travestono da maschetti e corteggiano le coetanee. Poi la sorpresa con effetti devastanti sulla psiche delle giovanissime. È un gioco che si sta diffondendo a Latina. A sollevare il problema è LatinaOggi. Scrive il quotidiano: «La felpa larga, i primi baffetti adolescenziali, tagliati più volte con il rasoio per farli ricrescere in fretta in modo che siano più folti. E poi c’è il taglio: i capelli rasati da una parte e un ciuffo che è tutto tranne che sbarazzino e si impenna. È un identikit, ma prima di tutto è il risultato di una strategia, un copione, quello di sembrare un maschietto. Anzi un maschiaccio, come il titolo del film Tomboy che adesso è diventato un ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : “Tomboy”: ecco l’ultimo gioco pericoloso e perverso che impazza tra gli adolescenti -

Ultime Notizie dalla rete : “Tomboy” ecco