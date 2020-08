Suarez Juventus, “El Chiringuito”: divorzio imminente col Barça (Di giovedì 20 agosto 2020) Suarez Juventus – La Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo centravanti.Tanti i nomi finiti sul taccuino di Paratici e tra questi c’è anche Luis Suarez. Dopo la batosta in Champions i blaugrana devono ricostruire l’organico, arriva la decisione sul futuro dell’uruguayano e adesso i bianconeri possono sperare. Suarez Juventus: Paratici può sperare, assist dalla Spagna Tra gli incedibili da cui ripartirà il nuovo Barcellona targato Koeman, il presidente Bartomeu si è completamente scordato del “pistolero” Suarez. Stando a quanto riferito da El Chiringuito, il club catalano avrebbe comunicato all’attaccante uruguaiano la scelta di fare a meno di lui. Leggi anche: Alaba Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

