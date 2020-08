Sandro Abate, ecco il calendario: big match all’esordio (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – La Sandro Abate farà il suo esordio in campionato contro l’Acqua&Sapone Unigross. Sfida che si giocherà all’Opening day di Salsomaggiore del 10 Ottobre. L’esordio casalingo al Pala del Mauro è in programma il 24 ottobre contro Mantova. I derby in successione alla quarta e alla quinta giornata con Feldi Eboli prima e Real San Giuseppe poi al Del Mauro. I campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro in trasferta il 12 Dicembre per la decima giornata. “Oggi è una grande giornata, perché poter solo ragionare della ripresa della nostra attività sportiva è emozionante. Il nostro match dell’opening day sarà spettacolare, si affronteranno due squadre performanti – dice il capitano, Massimo ... Leggi su anteprima24

