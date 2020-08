Russia avvelenata. Alexey Navalny in coma, dentro una partita più grande (Di giovedì 20 agosto 2020) Di fatto Vladimir Putin non avrebbe un vantaggio dall’uccisione di Alexei Navalny. Eppure appare inevitabile, per chi ripercorra le inquietanti storie recenti della politica russa, che il dito venga puntato contro il Cremlino dopo la notizia dell’avvelenamento del principale oppositore del presidente. Navalny, 44 anni, è in coma, ventilato artificialmente, presso l’ospedale di Omsk, sud-ovest della Siberia. È in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono definite “stabili” e i medici assicurano che “faremo di tutto per salvargli la vita”. Il suo staff sta cercando di portarlo all’estero, la Germania potrebbe essere una destinazione.Il Cremlino mostra il volto buono, augura “pronta guarigione” all’oppositore “come per ogni altro cittadino della ... Leggi su huffingtonpost

